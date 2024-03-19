«Исключение из правил»: Хабенский не мечтал возглавить МХТ Чехова

Предложение ему было сделано в сжатые сроки — на раздумья у него был всего один день.

Константин Хабенский не мечтал стать художественным руководителем МХТ Чехова. В этом он признался Александру Цыпкину во время творческого вечера «Художественный разговор с художественным руководителем».

По словам Хабенского, он даже не мог представить себе, что сразу возглавит МХТ Чехова. И все это связано с отсутствием опыта работы на посту художественного руководителя в других театрах. Тем не менее, неопытность не помешала ему занять эту должность.

«Я исключение из правил. Потому что когда мне задавали вопросы: „Интересно ли вам возглавить какой-либо московский театр?“, я говорил, что да, можно попробовать», — делится художественный руководитель МХТ Чехова.

По признанию народного артиста России, предложение ему было сделано в сжатые сроки — на раздумья у него был всего один день. Сейчас, возможно, он бы и не решился занять должность художественного руководителя МХТ Чехова.

Константин Хабенский изначально определил систему, которой должен придерживаться Театр.

«Концепция одна — это должны у входа стоять люди и спрашивать лишние билетики. Вот такая концепция, а уже наполнение — мое личное дело», — уверен народный артист России.

Во время творческого вечера острые вопросы Константину Хабенскому смогли задавать и сами зрители. Единственная стоп-тема — политика. Во время творческого вечера деятели обсудили премьеры последних сезонов, снятые с репертуара спектакли, премию Московского Художественного, а также выяснилось, что Константин Хабенский не знает, сколько в буфете стоит сосиска в тесте. Художественный руководитель МХТ имени Чехова объяснил это тем, что всегда берет для себя комплексный обед.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хабенский планирует вернуться в большое кино с 2024 года.