Выставка «Крымская весна» открылась в НИЦ «Курчатовский институт»

Открытие выставки «Крымская весна» прошло в Национальном исследовательском центре (НИЦ) «Курчатовский институт» в Москве, мероприятие посвящено десятилетию воссоединения Крыма с Россией, рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

В экспозиции выставки — фотографии, рассказывающие об истории Крыма. На снимках можно увидеть как пейзажи полуострова, а также также этапы строительства Крымского моста.

Как отметил президент НИЦ Михаил Ковальчук, которого ознакомили с содержанием выставки, возвращение Крыма в Россию стало эпохальным событием.

Он напомнил, что Екатерина II присоединила Крым к Российской Империи, а президент РФ Владимир Путин вернул полуостров. Возвращение полуострова в состав России стало катализатором возрождения страны, подчеркнул он.

«Посмотрите, что произошло за десять лет… Автострады, больницы, аэропорт — полностью возрождение полуострова», — подчеркнул Ковальчук.

С одной стороны Крым остается курортом, городом славы России и Черноморского флота, а с другой стороны — это внутреннее цивилизационное ощущение, заключил он.