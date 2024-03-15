«Скорбный день»: Лещенко эмоционально отреагировал на смерть Ширвиндта

Лещенко заявил, что переживает скорбный день из-за смерти Ширвиндта
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
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Он отметил, что покойный был одной из самых ярких личностей в стране.
Певец Лев Лещенко прокомментировал 5-tv.ru новости о смерти народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта.
«Это печально, я переживаю скорбный день... Очень грустно, что поколение тех, кто родился в 40-е годы, уходит», — заметил Лещенко.
Он подчеркнул, что Ширвиндт являлся одной из самых ярких личностей в стране.
Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956-м окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (Ленком Марка Захарова).
Вскоре артист сыграл свою первую роль в фильме «Она вас любит!». В 1968-м перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной.
В марте 1970-го начал работать в Московском академическом театре сатиры, в 2000 году был назначен его художественным руководителем. В октябре 2021-го Ширвиндт стал президентом Театра сатиры.
О смерти Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он умер в больнице на 90-м году жизни.
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