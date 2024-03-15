Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 29 0

Точная дата будет определена позднее.

Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил худрук Театра сатиры Сергей Газаров.

«Прощание однозначно пройдет в театре, дата определится позднее, скорее всего, в понедельник. Потом состоится отпевание и похороны на Новодевичьем кладбище», — цитирует Газарова ТАСС.

Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956-м окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (Ленком Марка Захарова).

В марте 1970-го начал работать в Московском академическом театре сатиры, в 2000 году был назначен его худруком. В октябре 2021-го Ширвиндт стал президентом Театра сатиры.

О смерти Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он умер в больнице на 90-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ширвиндт, по мнению Льва Лещенко, являлся одной из самых ярких личностей в стране. Он отметил, что испытывает грусть от ухода из жизни тех, кто родился 1940-е. 

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Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище

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