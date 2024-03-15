Люди начали приносить цветы к Театру сатиры в память о Ширвиндте

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 45 0

На стихийном мемориале уже есть и лампады.

Фото, видео: Джапаридзе Михаил / ТАСС ; 5-tv.ru

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Поклонники творчества народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта несут цветы к Театру сатиры. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Красные гвоздики и розы появились около театра, в котором скончавшийся актер был президентом. Также кто-то зажег на стихийном мемориале лампаду.

О смерти Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он умер на 90-м году жизни в больнице.

Прощание с актером пройдет в Театре сатиры. Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище.

Актер родился в Москве в 1934 году. В марте 1970-го начал работать в Московском академическом театре сатиры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лев Лещенко эмоционально отреагировал на смерть Александра Ширвиндта.

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