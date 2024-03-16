Дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 14 0

Пострадавших оперативно доставили в областную клиническую больницу.

Дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Украинский дрон-камикадзе атаковал ехавший автомобиль в Белгородсой области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней», — написал глава региона.

Он отметил, что в результате атаки у несовершеннолетнего юноши контузия головного мозга. Мужчина, ехавший в машине, получил ранения брюшной полости, а также верхних и нижних конечностей.

Женщину контузило, у нее осколочные травмы на лице и лопаточной области. Еще у двоих мужчин контузии средней степени тяжести.

Гладков сообщил, что бригады скорой помощи доставили пострадавших в областную клиническую больницу. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате удара ВСУ по Донецку погибли трое детей.

Тема:
Спецоперация
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