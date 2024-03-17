Светлое будущее: новые нацпроекты зацементировали фундамент развития России на десятилетия

Амбициозные задачи поставил президент в своем послании Федеральному собранию в конце февраля. Неслучайно в самом начале своей речи Владимир Путин напомнил про то вдохновение и ту уверенность, что вселила «русская весна».

Если мы смогли отстоять свое, значит, нам по силам и преумножить. Два самых наукоемких и революционных проекта — строительство высокоскоростной железной дороги «Москва — Петербург» и запуск на орбиту собственной космической станции с ядерным челноком у причала.

Обе программы получили на этой неделе «зеленый свет». Но эти мега-проекты нужны не сами по себе, чтобы было, а как локомотивы для развития промышленности, развития технологий, чтобы в конечном итоге сделать жизнь каждого россиянина комфортнее.

Как это будет работать, объяснит корреспондент «Известий» Николай Иванов. План будущего для страны выглядит максимально привлекательно — еще недавно вот этот проектбыл в статусе «мечты».

«Мы с вами еще когда в Петербурге работали мечтали о том, что построим такую дорогу, ну, собственно, не только мы, мечтали тогда наши руководители, и вот сейчас наконец эта мечта может осуществиться», — сказал Путин.

Так Путин представляет новую мега-стройку: высокоскоростную магистраль «Москва — Петербург». Новый поезд будет быстрее «Сапсана», который сейчас курсирует между столицами.

Скорость до 400 километров в час, время в пути сократится. При этом ходить составы будут немногим реже трамваев.

Сразу 30 миллионов жителей страны смогут стать еще мобильнее. В интервью Дмитрию Киселёву президент раскрывает детали и другого супер-проекта.

«Я, когда обсуждал с членами правительства, как известно, Минфин всегда такой, в хорошем смысле, скупердяй, всегда очень консервативно относится к тратам, и то министр финансов (Антон Силуанов) мне сказал почти дословно: «Против строительства этой дороги те, кто ни разу по ней сегодня не проехал“», — отметил президент.

Речь о трассе Джубга — Сочи. Она позволит сэкономить время в дороге, и все — ради удобства россиян.

Не только инфраструктурные решения. Социальные преобразования, выплаты, пособия, индексирование МРОТ — все это стало возможным благодаря успехам в экономике.

«Экономика растет — это же факт, причем факт, который зафиксирован не нами, а международными экономическими, финансовыми организациями. Мы действительно по паритету покупательной способности обогнали Федеративную Республику Германия, заняли ее место — пятое место — среди крупнейших экономик мира», — указал Путин.

А задача — подняться выше. Президент представил конкретный план действий еще в послании Федеральному собранию — пять новых нацпроектов.

Пункт первый: очевидно, проблемы семей с детьми президент ставит на первое место. За шесть лет на их поддержку направят триллионы.

И уже сейчас гибкая система пособий, выплат, маткапитал защищают такие семьи буквально со всех сторон.

«Мы продолжили систему обеспечения материнским капиталом. Мы продолжили выплаты — сейчас эти решения принимаются — в размере 450 тысяч рублей на семью, если там появляется третий ребенок, для погашения ипотечного кредита», — говорит глава государства.

Пункт второй — продолжительная и активная жизнь. За шесть лет построят более четырех тысяч больниц, приемных отделений, перинатальных центров.

«Нам нужно поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни — тогда мы стабилизируем население страны. Это самый главный интегральный показатель нашего успеха или, может быть, работы, которая требует дополнительного внимания», — добавил он.

Третий пункт напрямую зависит от предыдущих. Кадры: нехватка рабочих рук ощущается.

А повышать производительность труда надо, она влияет на себестоимость. Чем выше производительность, тем больше прибыль у компаний — и налоговые отчисления в бюджет.

«Это, в свою очередь, значит, что мы должны увеличить инновационное начало экономики, скажем, увеличить плотность роботизации. У нас сегодня десять роботов, по-моему, на десять тысяч работающих, а нужно, чтобы была как минимум тысяча роботов на десять тысяч работающих», — убежден Путин.

С кадрами увязан четвертый пункт — «экономика данных». Цифровизация услуг — уже ускорили все процессы в экономике и «социалке».

И пятый элемент — молодежь. Ради нее строят школы и детсады, в 12 регионах появятся школы лидерского уровня.

Классным руководителям, советникам по воспитанию — дополнительные поощрения. Они непосредственно работают с теми, кто будет строить будущую Россию.

Особый акцент президент делает на социальных лифтах. Пройдя конкурс «Лидеры России», назначения на должности получили 470 человек.

Заместители министров, губернаторы, мэры. На встрече с победителями конкурса за пять лет Путин объясняет, зачем это все.

«Так и хочется сказать, такая избитая фраза, но, тем не менее, не могу удержаться. Когда с такими людьми, как вы, встречаешься, чувство надежды возникает, что Россия будет в надежных руках», — говорит Путин.

Шестилетний план президента — продуманный и подробный — это план-минимум. Путин акцентирует — он был сверстан, исходя из консервативных сценариев.

А ведь доходы российской экономики могут быть больше. В любом случае, именно сейчас цементируется фундамент для развития страны не на шесть лет, а на десятилетия вперед.