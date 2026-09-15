Захарова: Россия не может быть изолирована никем и никогда

Запад осознал, что политика изоляции России не принесла ожидаемых результатов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с 5-tv.ru на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

По словам дипломата, попытки представить Россию как страну, которую можно исключить из мирового взаимодействия, не увенчались успехом.

«Они понимают, что их идеология изолировать нас и сделать вид, как будто нас не было, нет и не будет, давно провалилась», — сказала Захарова.

Она также заявила, что западные государства, по ее мнению, перешли к поддержке действий против мирного населения, после чего говорить об изоляции России уже не приходится. Захарова подчеркнула, что Россия остается частью мирового пространства и, как она считает, не может быть исключена из глобальных процессов.

«Россия — это страна-цивилизация. Россия не может быть изолирована ни при каких обстоятельствах, никем и никогда», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что России следует сосредоточиться на собственном развитии, расширении сотрудничества и обмене достижениями с другими государствами.

«Мы идем вперед, мы уважаем тех, кто не исповедует насилие, сегрегацию. Мы с удовольствием всем, что у нас есть, щедро делимся с теми, кто, опять же, относится к нам уважительно, дружески, с любовью. А тем, кто не умеет себя вести, мы даем отпор», — подытожила Захарова.

Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября. В мероприятии участвуют представители почти 200 государств, включая делегации Китая, Индии, Бразилии, Аргентины и Мексики. Для гостей подготовили образовательные программы, мастер-классы и творческие встречи. Среди главных тем — международное сотрудничество, устойчивое развитие и формирование многополярной модели глобального партнерства.

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