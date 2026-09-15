Захарова: Россия не может быть изолирована никем и никогда

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 41 0

Представитель МИД обозначила, какой курс Москва намерена сохранять дальше.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Запад осознал, что политика изоляции России не принесла ожидаемых результатов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с 5-tv.ru на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

По словам дипломата, попытки представить Россию как страну, которую можно исключить из мирового взаимодействия, не увенчались успехом.

«Они понимают, что их идеология изолировать нас и сделать вид, как будто нас не было, нет и не будет, давно провалилась», — сказала Захарова.

Она также заявила, что западные государства, по ее мнению, перешли к поддержке действий против мирного населения, после чего говорить об изоляции России уже не приходится. Захарова подчеркнула, что Россия остается частью мирового пространства и, как она считает, не может быть исключена из глобальных процессов.

«Россия — это страна-цивилизация. Россия не может быть изолирована ни при каких обстоятельствах, никем и никогда», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что России следует сосредоточиться на собственном развитии, расширении сотрудничества и обмене достижениями с другими государствами.

«Мы идем вперед, мы уважаем тех, кто не исповедует насилие, сегрегацию. Мы с удовольствием всем, что у нас есть, щедро делимся с теми, кто, опять же, относится к нам уважительно, дружески, с любовью. А тем, кто не умеет себя вести, мы даем отпор», — подытожила Захарова.

Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября. В мероприятии участвуют представители почти 200 государств, включая делегации Китая, Индии, Бразилии, Аргентины и Мексики. Для гостей подготовили образовательные программы, мастер-классы и творческие встречи. Среди главных тем — международное сотрудничество, устойчивое развитие и формирование многополярной модели глобального партнерства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
84.34
0.08 97.76
-0.11
Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:43
Пропала актриса из «Улиц разбитых фонарей» Анна Дзыгало
17:25
«Дешевый пиар»: Захарова разоблачила вбросы об ударе по поезду с чиновниками на Украине
17:14
«Вижу в этом служение»: фанат Бузовой сделал восемь татуировок в честь певицы
17:05
«Их достаточно»: глава Роспотребнадзора рассказала Путину о поступлении вакцин от гриппа
17:01
Захарова: Россия не может быть изолирована никем и никогда
17:00
Холод, солнце и вода старят: как сохранить кожу рук ухоженной после 50 лет

Сейчас читают

Не могла взять ребенка на руки: болезнь Тодоренко разлучила ее с сыном
«Не очень хороший пример»: Ирина Безрукова про поступление Анны Пересильд
«Сердце меняет форму»: стал известен диагноз Аскольда Запашного
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен