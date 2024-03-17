Девять снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью

Российские военные предотвратили попытку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Белгородскую область снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, киевский режим предпринял попытку атаки в районе восьми утра. Помимо снарядов РСЗО Vampire, неонацистами были использованы три снаряда системы «Ураган».

«Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ второй раз за день попытались атаковать Белгородскую область.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.