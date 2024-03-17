Девять снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 19 0

Киевский режим продолжает предпринимать попытки террористических атак.

Девять снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Российские военные предотвратили попытку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Белгородскую область снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, киевский режим предпринял попытку атаки в районе восьми утра. Помимо снарядов РСЗО Vampire, неонацистами были использованы три снаряда системы «Ураган».

«Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ второй раз за день попытались атаковать Белгородскую область.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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