Путин прокомментировал последние атаки ВСУ на приграничные регионы России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 174 0

Группы боевиков за несколько дней предприняли попытки проникновения в Белгородскую и Курскую области. Однако были отброшены с огромными потерями.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершая провокации с атаками на российские регионы, пытаются таким образом отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза, на котором попросил главу Минобороны Сергея Шойгу доложить о последних атаках.

Начиная совещание, Путин обратил внимание на попытки украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую и Курскую области, а также на последние атаки боевиков. Происходящее президент связал с тем, что киевский режим терпит поражение на поле боя и хочет отвести от этого внимание и с желанием прервать выборы в России.

При этом российский лидер подчеркнул, что все попытки террористических атак ВСУ успеха не имели.

«Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные 15 марта сорвали попытку украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область, в этот раз — в районе населенного пункта Козинка.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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