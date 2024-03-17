Для российских студентов появится новый вид стипендии

Президент уточнил точную сумму выплат и кого они коснутся.

Президент России Владимир Путин поручил учредить стипендию в 30 тысяч рублей для студентов, учащихся на приоритетных специальностях. Срок российский лидер указал до 1 июня. Этот пункт находится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Администрацией президента РФ разработать проект указа президента РФ об учреждении стипендии президента РФ для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, <…> установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно», — говорится в документе.

Российский лидер уже принимал решение увеличить размер президентской стипендии. Об увеличении размера стипендии также сейчас раздумывает и кабмин. Ее планируется повысить до 20 тысяч рублей.

Путин подчеркивал: «Есть к чему стремиться, надо хорошо учиться».

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