Ксения Бородина опровергла слухи о внешности матери: была ли пластика?

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 24 0

Бородина опровергла, что ее мать прибегала к услугам пластических хирургов

Ксения Бородина опровергла слухи о внешности матери: была ли пластика?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая рассказала о бьюти-процедурах, которые делает ее родительница, чтобы выглядеть идеально.

В личном блоге в социальных сетях популярная телеведущая Ксения Бородина ответила поклонникам о том, какие процедуры красоты делает ее мама.

По словам знаменитости, к услугам пластических хирургов она не прибегала. Бородина утверждает, что ее мать при этом регулярно посещает косметолога и ставит капельницы для здоровья.

Сама Ксения Бородина придерживается здорового образа жизни и правильного питания, чтобы выглядеть хорошо. Не так давно звезда осудила тех, кто в стремлении найти легкое средство для похудения начинают употреблять небезопасные препараты. Хотя сама она признает, как важно держать себя в форме.

При этом она призналась, что иногда у нее самой случаются срывы и она позволяет себе фаст-фуд или сладости. Но она вовремя берет себя в руки и восстанавливает режим питания. Ранее об этом рассказывал 5-tv.ru.

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Ксения Бородина опровергла слухи о внешности матери: была ли пластика?

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