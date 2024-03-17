Ксения Бородина опровергла слухи о внешности матери: была ли пластика?

Телеведущая рассказала о бьюти-процедурах, которые делает ее родительница, чтобы выглядеть идеально.

В личном блоге в социальных сетях популярная телеведущая Ксения Бородина ответила поклонникам о том, какие процедуры красоты делает ее мама.

По словам знаменитости, к услугам пластических хирургов она не прибегала. Бородина утверждает, что ее мать при этом регулярно посещает косметолога и ставит капельницы для здоровья.

Сама Ксения Бородина придерживается здорового образа жизни и правильного питания, чтобы выглядеть хорошо. Не так давно звезда осудила тех, кто в стремлении найти легкое средство для похудения начинают употреблять небезопасные препараты. Хотя сама она признает, как важно держать себя в форме.

При этом она призналась, что иногда у нее самой случаются срывы и она позволяет себе фаст-фуд или сладости. Но она вовремя берет себя в руки и восстанавливает режим питания. Ранее об этом рассказывал 5-tv.ru.