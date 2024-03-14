«Меня вымораживает»: Бородина предупредила о печальных последствиях от использования «Оземпика»

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Рита Цветкова
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Бородина призвала подписчиков худеть без помощи «Оземпика»

«Меня вымораживает»: Бородина предупредила о печальных последствиях от использования «Оземпика»

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Совсем недавно Дана Борисова из-за этого препарата попала в больницу.

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в личном блоге мнение о модном среди знаменитостей препарате для диабетиков, который помогает быстро сбросить вес. «Оземпик» — это рецептурное лекарство, однако популярность сделала его доступным для особо желающих.

Мания стройности заставляет мужчин и женщин закрывать глаза на опасные побочные эффекты. Так, телеведущая Дана Борисова попала в больницу в тяжелом состоянии после двухмесячного курса применения препарата.

Хуже того, дважды она сделала инъекцию 16-летней дочери Полине. Бородина заявила, что в ее окружении все больше людей гонятся за этим «легким» способом обрести стройность.

Звезду «Дома-2» возмущают не только рискующие здоровьем и даже жизнью коллеги, но и врачи, которые выписывают пациентам это лекарство. Известно, что некоторые эндокринологи рекомендуют «Оземпик» людям и наживаются на продажах вместе с сообщниками из аптек.

Стоит упаковка препарата от 20 тысяч рублей. После развода с Курбаном Омаровым звезда сильно похудела.

Но, как уверяет, исключительно по-старинке: строгая диета и тренажерный зал. По признанию селебрити, у нее иногда случаются срывы, тяга к сладкому и фастфуду побеждает, но после она возвращается в режим, чтобы держать вес под контролем.

Ведущая отметила, что в России не любят полных женщин, пышные формы провоцируют едкие замечания и даже травлю. Поэтому, считает Бородина, отчаявшиеся дамы и начинают опасную терапию.

«Такая идет пропаганда, которая меня вымораживает. Ребят, вы что, последствий не знаете? Есть спорт, правильное питание, неужели ваше здоровье вам не дорого? А это — неправильный способ похудения», — написала Бородина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дана Борисова подсадила дочь на «Оземпик». 

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