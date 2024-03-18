Никогда не делали этого: Наталья Фриске заявила о комплексах из-за умершей сестры

Смерть Жанны Фриске — большая боль ее родной сестры. Но не только радужные воспоминания остались у родственницы знаменитости.

Блогер и предприниматель (и даже немного певица) Наталья Фриске призналась, что ее детство было непростым, а виной тому были успехи старшей сестры Жанны. Артистка скончалась в 2015 году из-за рака головного мозга, семья до сих пор не смирилась с утратой. Большой болью смерть исполнительницы стала и для Натальи. Но не всегда, как выяснилось, отношения были безоблачными. Несмотря на родственную любовь, была в них и зависть.

По словам Натальи Фриске с малых лет она была в тени сестры. Как бы ни старалась она заслужить внимание родителей, всегда не дотягивала. Мама и отец постоянно сравнивали ее с Жанной, которой доставались и похвала, и почет. Причем все это происходило еще до карьеры в шоу-бизнесе. Во взрослом возрасте пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с последствиями.

«А потом, когда она пошла на сцену, и не только родители стали сравнивать. Во мне было из-за этого очень много комплексов. Так как никогда не хвалили меня. Сейчас я работаю с этими комплексами», — разоткровенничалась блогер.

Наталья Фриске, стоит отметить, «донашивала» за сестрой и группу «Блестящие». Когда Жанна покинула коллектив и начала сольную карьеру, ее место заняла младшая сестра. Дебют состоялся на Церемонии вручения музыкальной награды MTV Russian Music Awards в 2007 году. Однако на сцене Наталья работала только один год, в 2008-м она решила вернуться к учебе, получила диплом юриста. Сейчас она работает мастером перманентного макияжа и развивает блог. А также растит дочку Луну.

Девочку Наталья воспитывает самостоятельно. Отношения с отцом малышки не сложились, уже во время беременности всю ответственность на себя взяла мама. Поклонники интересуются, не планирует ли Фриске, мечтавшая о ребенке долгие годы и потерпевшая перед его появлением много неудач, второго. По словам блогера, сейчас ресурсов едва хватает на Луну, обеспечивать двоих в полной мере она не готова.

Ранее 5-tv.ru писал о долгом пути Натальи Фриске к материнству.