«Носил тарелки и коньяк»: как Александр Песков помогал Сергею Соседову

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 98 0

Пародиста и критика связывают десятилетия дружбы.

Александр Песков помогал Сергею Соседову — подробности

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Александр Песков помогал Сергею Соседову в бытовых вопросах

Пародист Александр Песков помогал Сергею Соседову и ухаживал за ним во время их общения. Артист поделился воспоминаниями на церемонии прощания с музыкальным критиком в Москве с корреспондентом URA.RU.

По словам Пескова, они с Соседовым сблизились во время съемок музыкального шоу, популярного в 1990-х годах, «Акулы пера». Артист отметил, что заботился о критике и помогал ему в бытовых вопросах.

«Я так за ним ухаживал, я тарелки за ним носил и коньяк», — сказал Александр Песков.

Артист также назвал Соседова неординарным человеком и предположил, что его эмоциональность могла мешать ему находить понимание в обществе.

На церемонии прощания с журналистом и музыкальным критиком присутствовали его родные, друзья и коллеги. Они вспоминали Соседова как человека с яркой индивидуальностью и искренним характером.

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри регионального конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

В гостинице журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. По результатам экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга. Врачи провели операцию, однако спасти Соседова не удалось.

После церемонии прощания критика похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области, где находится могила его отца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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