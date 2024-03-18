Журналист из Канады сдала ДНК-тест и узнала, что она наполовину собака

Женщина несложным экспериментом продемонстрировала недобросовестную работу некоторых генетиков.

Журналист из Торонто, Канада, Кристина Хантер провела несложный эксперимент и по его результатам уличила компанию со специализацией на ДНК-тестах для собак в недобросовестности.

Женщина решила проверить, насколько честно работают такие организации с владельцами животных, и сделала неутешительное заключение — одна из трех запросто определил ее собственную «породу». А точнее смесь пород.

Собаководы, оказывается, готовы изрядно потратиться, чтобы выяснить, насколько чистая кровь течет в их питомцах. В прошлом году компания I-Team проверила коммерческие компании, занимающиеся тестированием ДНК, отправив человеческий образец на экспертизу. Тогда американка Мишель Лейнингер обратилась в лабораторию DNA My Dog. Вскоре женщине сообщили, что она наполовину бульдог.

Кристина Хагер повторила проверку, снова сдав в DNA My Dog, а также две другие аналогичные лаборатории (Orivet и Wisdom Panel) мазок из полости рта. Как сообщается в материале CBS News, журналист удивилась не меньше своей предшественницы.

Из двух сторонних пришли сообщения типа «образец не содержит достаточного количества ДНК для получения достоверных данных». А в проштрафившейся ранее заявили — Хагер на 40% аляскинский маламут, на 35% шарпей и на 25% лабрадор.

Генетические исследования в сфере разведения домашних животных, отмечают эксперты, не прихоть и не тщеславие владельцев. Тесты ДНК помогают определить не только породу, но и спрогнозировать будущее питомца, так как некоторые породы подвержены определенным заболеваниям, в том числе онкологическим. Ложные результаты, по большому счету, могут стоить здоровья домашним любимцам.

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