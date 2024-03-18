В Японии снова сделали заявление о переговорах с Россией по Курилам

Вопрос о принадлежности островов Токио ставит с окончания Второй мировой войны.

Прямо сейчас нет перспектив для ведения переговоров с Россией по мирному договору касательно принадлежности Курильских островов. С таким заявлением перед журналистами выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По словам политика, Токио собирается дальше придерживается курса на заключение мирного договора с Москвой, который бы решил территориальный спор по Курилам. Однако пока, по мнению премьера, условий для такого диалога нет. Причиной тому Кисида называет ситуацию вокруг Украины — после начала спецоперации отношения между Россией и Японией нельзя назвать дружескими.

Япония, как и другие страны Запада, ввела санкции против России, запретив, в том числе, экспорт вакцин и медоборудования. Но при этом Токио уже выразил желание как можно скорее возобновить гуманитарные обмены с Москвой на Южных Курилах.

Кстати, еще в феврале 2023 года МИД России объявил о закрытии темы мирного договора с Японией.

Вопрос о принадлежности Курильских островов стал основным предметом споров в российско-японских отношениях после окончания Второй мировой войны. Несмотря на территориальные претензии со стороны Японии и давление США, Россия осталась непоколебима в своем праве на обладание островами. В 2020 году статус Курил был закреплен в Конституции РФ.

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