Украинские боевики несут потери, которые киевскому режиму все тяжелее восполнить.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) катастрофически не хватает живой силы — дефицит исчисляется десятками военных бригад. Об этом сообщает Forbes.

Как пишет издание, плачевное положение дел украинских боевиков можно понять по отсутствию ротации сил в районе села Работино в Запорожской области. Там находятся 65-я и 82-я бригады ВСУ, а 47-я оттуда была отправлена под Авдеевку, которую в феврале освободила российская армия.

При этом недавно командование перевело к Работино «измученную» 141-ю бригаду, созданную летом 2023-го, которой не хватает ни артиллеристов, ни тяжелой техники.

«Нехватка живой силы на Украине, скорее всего, исчисляется десятками бригад», — резюмируют на заявления самих украинских боевиков, жалующихся на свое положение в социальных сетях.

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Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.