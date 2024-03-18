«Смотреть в лицо реальности»: почему Запад не хочет признавать поражение Украины

Норвежские аналитики считают, что именно США и НАТО являются настоящими виновниками такого развития событий.

Страны Запада отказываются признавать поражение Украины в конфликте с Россией, хотя этот факт становится все очевиднее. Об этом пишет норвежский портал Steigan.

По мнению авторов материала, некоторые страны Европы и Запад демонстрируют «жажду войны», которую за два года проведения российской спецоперации не смогли утолить ни колоссальные потери ВСУ, ни явное превосходство ВС РФ на поле боя.

«На Западе все еще много тех, кто отказывается смотреть в лицо реальности: США, НАТО и Украина проиграли эту войну. Есть только один достойный выбор: прекратить поставки оружия и принять нейтральных мирных переговорщиков. Таким образом мы спасаем тысячи жизней по обе стороны фронта и не допускаем полного уничтожения Украины», — указывают авторы материала.

При этом основной причиной конфликта аналитики называют провокацию со стороны США и НАТО, которые расширяли влияние альянса все дальше на восток, влияли на выборы на Украине, финансировали киевский режим после 2014-го и саботировали Минские соглашения.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский обвинил союзников Украины в недальновидности.