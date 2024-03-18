Мэр Москвы рассказал о достижениях столичных школьников в астрономии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Всего с 2019 года дети открыли 65 сверхновых звезд и 113 переменных,

Мэр Москвы рассказал о достижениях столичных школьников в астрономии

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В Центре астрономического и космического образования Московского дворца пионеров только в прошлом году юные астрономы обнаружили несколько переменных и сверхновых небесных тел. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В частности, девятиклассница Софья Бродская увидела два объекта в каталоге телескопа, ее сверстница Лиана Дружбина — еще одну звезду на снимках Паломарского атласа неба. Семиклассник Леонид Коньков обнаружил один объект в созвездии Гидры.

Всего с 2019 года дети открыли 65 сверхновых звезд и 113 переменных, говорится в сообщении мэра.

«Сейчас в центре, основанном в 1962 году, занимается больше 1,5 тысяч воспитанников 5–18 лет. Для них действует около 50 обучающих программ в области астрономии, космонавтики, геофизики», — написал Собянин.

В конце текущей недели в Центре состоится фестиваль «Первые в космосе», посвященный юбилею Юрия Гагарина. В ходе мероприятия дети встретятся с космонавтами и учеными, узнают много нового о звездах и вселенной.

Центр астрономического и космического образования Московского дворца пионеров основан в 1962 году, напоминает портал mos.ru. В разные годы в творческих объединениях центра занимались известные ученые-астрономы и инженеры-конструкторы. Школьники могут получить там дополнительное образование в таких науках, как астрономия, космонавтика и геофизика.

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