Рябков рассказал о состоянии здоровья после сообщений о госпитализации

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ответил на вопрос «Известий» о состоянии своего здоровья на фоне сообщений ряда СМИ о его экстренной госпитализации.

«Я себя чувствую хорошо», — заявил дипломат.

По сообщениям некоторых изданий, Сергей Рябков обратился к медикам из-за проблем с сердцем, после чего было принято решение о госпитализации.