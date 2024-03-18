Рябков рассказал о состоянии здоровья после сообщений о госпитализации

Ряд СМИ сообщили, что дипломат попал в больницу из-за проблем с сердцем.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ответил на вопрос «Известий» о состоянии своего здоровья на фоне сообщений ряда СМИ о его экстренной госпитализации.
«Я себя чувствую хорошо», — заявил дипломат.
По сообщениям некоторых изданий, Сергей Рябков обратился к медикам из-за проблем с сердцем, после чего было принято решение о госпитализации.
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