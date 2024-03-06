Запад указал на победу России в торговой войне Польши и Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Politico: Путин победил в торговой войне Польши и Украины

Запад указал на победу России в торговой войне Польши и Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Как Варшава блокирует союзника и обогащает «своего врага»?

Главе российского государства Владимиру Путину сыграла на руку торговая война между Польшей и Украиной. Причем, сам президент не провоцировал данный конфликт, сообщает издание Politico.

«Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками является президент России Владимир Путин», — говорится в публикации.

Отмечается, что Путин проецирует мощь Российской Федерации как ведущего мирового экспортера зерна. В настоящее время Варшава сама покупает сельскохозяйственную продукцию «у своего врага» — Москвы, блокируя тем самым союзника в лице Киева.

Отношения между двумя странами стали напряженными из-за эмбарго в отношении украинской сельскохозяйственной продукции. Летом 2022 года Евросоюз отменил пошлины на все товары из Украины, чем обрубил европейским фермерам возможность продавать свои.

Весной 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой урегулировать ситуацию, в результате чего были введены временные ограничения. По истечении срока Словакия, Польша и Венгрия продлили эмбарго, а возмущенный Киев пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Президент Польши Анджей Дуда отказался от попыток воздействовать на протестующих местных фермеров, по его мнению, эту проблему необходимо обсуждать в Брюсселе.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский «набросился» на протестующих польских фермеров. Он призвал Польшу не использовать ситуацию в Незалежной «во внутренней политической борьбе».

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