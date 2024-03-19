Немецкий политик Вагенкнехт призвала Украину сесть за стол переговоров с Россией
Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE
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Некоторые страны уже осознают, что спонсирование киевского режима не приедет к миру. Однако сама Незалежная до сих пор не хочет разблокировать переговорный процесс.
Украине пора начать переговоры по конфликту с Россией, а странам Запада — перестать отправлять оружие. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt.
Вагенкнехт, в частности, указала на готовность России к переговорам с Украиной. Она напомнила и о попытках прийти к мирному соглашению в Турции, однако именно киевский режим заблокировал процесс. Но политик из Германии подчеркивает, что продолжение накачки оружием боевиков не приведет к миру.
«Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт», — отметила она.
При этом Вагенкнехт считает, что некоторые страны осознали это и перестали выделять помощь Украине. При этом она возмутилась тем, что в самой Германии пока не допускают возможность переговоров.
«Честно говоря, когда другие страны видят необходимость переговоров, я задаюсь вопросом, почему Германия ее полностью исключает», — заключила Вагенкнехт.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению американского бизнесмена Илона Маска, Украина может потерять еще больше украинцев и территорий, если не начнет мирные переговоры с Россией.
Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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