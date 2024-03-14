«Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине

|
Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Экс-советник Кучмы Соскин: перемирие и переговоры — единственный выход для Киева

«Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

О нем ранее уже высказался в докладе глава ЦРУ Уильям Бернс.

Власти Незалежной имеют лишь один вариант дальнейшего развития событий без помощи США — переговоры с Россией, о чем и говорится в докладе директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Штатов Уильяма Бернса. Такое заявление сделал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«У Украины есть только один выход: немедленно сделать перемирие и начать переговоры», — сказал он.

Соскин также добавил, что Евросоюз предоставляет Украине помощь в недостаточных объемах для изменения ситуации на поле боя в лучшую для ВСУ сторону. В то же время он уверен: ВС России смогут успешно продвинуться вглубь территорий, которые заняты украинскими боевиками.

Прежде Уильям Бернс заявил, что Украина будет вынуждена пойти на условия России, если США прекратят ей помогать. В таком случае уже через год состоятся мирные переговоры двух стран, считает разведчик.

Читайте также

Не согласные с политикой боевики ВСУ хотят захватить Верховную раду в Киеве

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подстрекательством к эскалации конфликта слова Бернса о помощи ВСУ в нанесении ударов по Крыму. Так она прокомментировала слова главы американской разведки про то, что обстрел возможен при одобрении нового пакета помощи Киеву.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
14 мар
В Петербурге задержали четверых членов «Русского добровольческого корпуса»*
14 мар
Минобороны показало работу специальных отрядов аэрозольного противодействия
14 мар
Два севших на дозаправку вертолета ВСУ уничтожили в зоне СВО
14 мар
«Акации» бьют без промаха. Лучшее видео из зоны СВО за день
14 мар
В Госдуме пригрозили Украине фатальными последствиями в случае атаки на Крым
14 мар
Украину решили цинично «кинуть»? В Германии рассказали о кулуарных разговорах по теме СВО на Западе
13 мар
Размазали по асфальту: появились кадры отражения бойцами ВС России попытки прорыва ВСУ
13 мар
Каллас ответила на вопрос об отправке военных Эстонии на Украину
13 мар
«Вы посмотрите, что они делают»: майор ВСУ обрушился с критикой на власти Украины
13 мар
Пранкеры от лица Порошенко выудили из польских инструкторов всю правду о наемниках на Украине
-3° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
91.54
0.66 100.19
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:35
«Заврались»: Захарова об отказе Европарламента комментировать выборы в России
9:26
«Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине
9:18
Умерла экс-руководитель Московского театра классического балета Наталия Касаткина
9:01
Восемь реактивных снарядов сбили над Белгородской областью
8:58
Не согласные с политикой боевики ВСУ хотят захватить Верховную раду в Киеве
8:42
В Петербурге задержали четверых членов «Русского добровольческого корпуса»*

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
«500 миллионов за песни»: Mia Boyka рассказала об уходе с лейбла T-Killah
«Настало время»: Кулеба сделал неожиданное заявление о ситуации в зоне СВО
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок