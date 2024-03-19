«Пора на работу»: Лера Кудрявцева сделала первые шаги после серьезной травмы

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 37 0

Кудрявцева вышла на работу после больничного из-за перелома ноги

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / leratv; 5-tv.ru

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Около месяца назад знаменитость упала после неудачного прыжка на репетиции. Сначала ей показалось, что все не так плохо, однако после ее ждали гипс, операция и реабилитация.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева в личном блоге поделилась видео, на котором демонстрирует, как она передвигается по телестудии впервые за месяц после травмы. Правда, знаменитость пока ходит только с помощью костылей после травмы, о которой подробнее рассказало издание 7Дней.ru.

«Пора выходить на работу», —рассказала она подписчикам.

За шагами Кудрявцевой следила вся команда. Ведущая благодаря поддержке прошла по коридорам до съемочной площадки. Успех звезды поприветствовали аплодисментами.

По выражению лица знаменитости видно, что далось ей это нелегко. Однако радость от возможности вновь передвигаться и вернуться к любимой работе тоже скрыть не удалось.

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева повредила ногу во время репетиции одного из проектов. Ей даже пришлось решиться на хирургическое вмешательство. После операции звезда восстанавливалась месяц, во время которого находилась на больничном дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что прикованная к больничной койке Кудрявцева обратилась к фанатам.

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«Пора на работу»: Лера Кудрявцева сделала первые шаги после серьезной травмы

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