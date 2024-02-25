«Кроет конкретно»: прикованная к больничной койке Кудрявцева обратилась к фанатам

Беды так и валятся на голову знаменитости — в начале года она расходилась с мужем, а потом получила серьезную травму на репетиции шоу и была госпитализирована.

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась жуткими фотографиями швов на ноге после операции. В последнее время ее преследуют неприятности.

Сначала — временное расставание с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым, теперь — тяжелая травма, после которой предстоит длительная реабилитация. Так, 52-летняя звезда повредила ногу во время репетиции на одном из телешоу.

Помимо перелома мыщелка тазобедренного сустава, она получила разрыв передней крестообразной связки. Все произошло, по словам Кудрявцевой, «на ровном месте» после неудачного прыжка.

«Вдруг услышала дикий хруст в колене и с дикой болью просто упала на сцену. Хорошо, что там был доктор, мне сделали повязку тугую, наложили лед и после этого повезли на МРТ», — рассказывала ведущая.

Доктор объяснил пациентке, что связка в колене порвалась при ударе, тазобедренная кость «стукнулась о голень», и из-за этого произошел перелом. После постановки диагноза — разрыв крестообразной связки — врач назначил единственно возможное лечение, то есть операцию.

Хирургического вмешательства пришлось ждать почти две недели, так как пострадавшая конечность сильно отекла. Оперировали Кудрявцеву в стационаре госпиталя Минобороны России — чувствует себя знаменитость все еще плохо.

«На самом деле, третий день после операции и организм отходит от наркоза, сильных обезболивающих и поэтому кроет конкретно. Всегда думала, „я сильная“, но сегодня поняла — нет», — поделилась знаменитость.

Несмотря на тяжелое состояние, Кудрявцева поделилась с подписчиками подробностями лечения. Так, из ее голени вырезали сухожилие и титановыми шурупами «привинтили» в колено.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева поздравила мужчин с Днем защитника Отечества из больничной палаты.