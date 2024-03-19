«Мы наблюдаем»: Кремль о планах НАТО закрепиться на Кавказе

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 47 0

Песков: стремления НАТО закрепиться на Кавказе видны невооруженным глазом

«Мы наблюдаем»: Кремль о планах НАТО закрепиться на Кавказе

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Власти России прокомментировали визит генсека альянса в Грузию.

России известны стремления НАТО закрепиться на Кавказе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал визит генеральный секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Грузию.

Песков подчеркнул, что эти намерения «видно невооруженным глазом».

«Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены главным образом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона», — сказал он.

В рамках визита в Тбилиси генсек НАТО провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, а также сделал ряд заявлений касательно ситуации в регионе, в том числе, отношений с Россией и поддержки Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, может ли Грузия стать новым членом НАТО.

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.98
0.11 100.24
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
118 лет на посту: как в РФ отмечают день моряка-подводника
14:50
Экс-замглавы Минпросвещения Ракову приговорили к пяти годам колонии
14:39
О победе России, элитах США и не только: эксклюзивное интервью экс-редактора The New York Times Джона Вароли
14:33
МОК призвал иностранных спортсменов отказаться от Игр дружбы в России
14:23
Подданные в шоке: журналисты узнали, где находится Кейт Миддлтон
14:22
Евросоюз может в ближайшие дни объявить о решении по российским активам

Сейчас читают

Солист «Иванушки International» о Казани: «Всегда уезжаю накормленным, напоенным»
Пост – не голодовка: священник назвал способ не сходить с ума при воздержании
«Кто это, черт возьми?» — зачем пресса активно раскручивает болезнь Кейт Миддлтон
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок