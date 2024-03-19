«Фронт посыпется»: экс-депутат Рады спрогнозировал переломный момент в ходе СВО

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 46 0

Владимир Олейник: после победы Путина на выборах в зоне СВО будут сподвижки

«Фронт посыпется»: экс-депутат Рады спрогнозировал переломный момент в ходе СВО

Фото: www.globallookpress.com / Diego Herrera

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Тема:
Спецоперация Выборы президента России 2024

Разгром украинских боевиков может наступить очень скоро.

Экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник заявил, что в ходе спецоперации России на Украине уже в начале нового президентского срока Владимира Путина может наступить переломный момент. Об этом он сказал в беседе с URA.RU.

«В военном искусстве есть такое понятие, как переломный момент. На него влияет все: наличие сил и средств, погода. Сегодня все складывается [в пользу РФ]», — считает Олейник.

По его словам, также важно, чтобы этот переломный момент наступил до выборов в США. Они пройдут в ноябре этого года.

Владимир Олейник уточнил, что этот этап, вероятно, будет взаимосвязан с освобождением одного из крупных украинских городов. Например, Харькова или Одессы.

«Фронт посыпется. Освобождение не каждого населенного пункта способно дать такой эффект», — пояснил Олейник.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Львовский суд вызвал убитого экс-депутата Рады Илью Киву.

Тема:
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