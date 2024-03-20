Дача для знаменитостей: звезды предпочитающие Мальдивы
Волочкова и Семенович ездят на Мальдивы, как на дачу
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev
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На курорт российские знаменитости летают по несколько раз в год, несмотря на стоимость и долгую дорогу.
Звезды русской эстрады любят частенько выбираться на отдых. Обычно насчет места они сильно не думают. Речь, конечно, о Мальдивах. Некоторые знаменитости там практически поселились. Вспоминает таких известных любителей беззаботного отдыха издание 7Дней.ru.
Анна Семенович
Певица и актриса Анна Семенович посещает Мальдивы не только летом. Она отдыхает в райском уголке на зимних каникулах и еще пару раз в течение года. Анна вместе со своим избранником наслаждается солнцем, океаном и песком. Там певица позволяет себе много вкусностей, которые предлагает отель.
Анастасия Волочкова
Балерина прилетает на Мальдивы так часто, будто это ее второй дом. Она сама называет место своей дачей. Артистка любит привозить с собой на отдых мужчин. Вероятно, Волочкова побывала уже на всех островах и виллах. Не забывает Анастасия и отмечать, что такой отдых может позволить себе далеко не каждый.
Слава
Певица Слава ездит на острова со своей семьей. В этому году она попробовала новый вид отдыха — на яхте. Знаменитость выдержала пару дней. Затем они с мужем и детьми отправились наслаждаться отпуском на острове.
Карина Палецких
Блогер Карина воспитывает трех дочерей. С ними она ездит на Мальдивы несколько раз в год. Ее дети не устают от белого песка и океана. Они находят, чем заняться на острове. Любящая мама не отказывает малышкам в любимом отдыхе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как часто рефлексируют российские звезды.
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