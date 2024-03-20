Дача для знаменитостей: звезды предпочитающие Мальдивы

На курорт российские знаменитости летают по несколько раз в год, несмотря на стоимость и долгую дорогу.

Звезды русской эстрады любят частенько выбираться на отдых. Обычно насчет места они сильно не думают. Речь, конечно, о Мальдивах. Некоторые знаменитости там практически поселились. Вспоминает таких известных любителей беззаботного отдыха издание 7Дней.ru.

Анна Семенович

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица и актриса Анна Семенович посещает Мальдивы не только летом. Она отдыхает в райском уголке на зимних каникулах и еще пару раз в течение года. Анна вместе со своим избранником наслаждается солнцем, океаном и песком. Там певица позволяет себе много вкусностей, которые предлагает отель.

Анастасия Волочкова

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Балерина прилетает на Мальдивы так часто, будто это ее второй дом. Она сама называет место своей дачей. Артистка любит привозить с собой на отдых мужчин. Вероятно, Волочкова побывала уже на всех островах и виллах. Не забывает Анастасия и отмечать, что такой отдых может позволить себе далеко не каждый.

Слава

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Певица Слава ездит на острова со своей семьей. В этому году она попробовала новый вид отдыха — на яхте. Знаменитость выдержала пару дней. Затем они с мужем и детьми отправились наслаждаться отпуском на острове.

Карина Палецких

Блогер Карина воспитывает трех дочерей. С ними она ездит на Мальдивы несколько раз в год. Ее дети не устают от белого песка и океана. Они находят, чем заняться на острове. Любящая мама не отказывает малышкам в любимом отдыхе.

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