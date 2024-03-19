«Нет плохого и хорошего опыта»: как часто рефлексируют российские звезды

Способность рефлексировать необходима творческим людям, чтобы реализоваться в профессии.

Многим людям свойственна рефлексия, с помощью которой они анализируют, почему те или иные события произошли в их жизнях. Однако стоит подметить, что важно держать баланс, чтобы эта способность сознательно обращать внимание на свои мысли и решения не переросла в самокопание. Как часто рефлексируют звезды отечественного шоу-бизнеса и как им удается держать баланс, они эксклюзивно рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Свет».

У главной героини Татьяны (Елена Яковлева) есть все, чтобы чувствовать себя счастливой: семья, друзья, работа. Однако непредвиденная встреча заставляет ее окунуться обратно в прошлое, чтобы переосмыслить свою настоящую жизнь.

«Таня — довольно сложный персонаж. <…> Я думаю, ее основное противоречие в том, что она не может принять себя. Она хочет быть похожей на ее подругу Марину, на кого-нибудь другого, но не на себя. И к финалу своей истории, которая происходит у нее в молодости, у нее начинается процесс принятия себя. И это, наверное, одно из главных, что с ней происходит», — рассказывает Дарья Коныжева, которая играет Татьяну в юности.

Актриса Милана Владыкина, исполняющая роль подруги Тани — Марины, отмечает, что ее героиня всячески принимает и поддерживает свою приятельницу, пытаясь Таню убедить в ее собственной уникальности, которую та сама не осознает. Внутренние переживания главной героини сыграли свою роль и в отношениях с матерью.

«Мне кажется, что это тот случай, когда как раз-таки мой персонаж не заметила, как потеряла дочь. То есть это тот случай, когда произошло все достаточно внезапно», — рассказывает исполнительница роли матери Тани в юности, актриса Юлия Гоманюк.

Певица Настя Крайнова призналась, что чаще всего рефлексирует по поводу романтических отношений, а к остальным сферам, связанных с профессией, дружбой, относится с принятием, лишь осознавая, какие ошибки не стоит повторять впредь.

«Я просто все отношения довожу до такого апофеоза, кризиса, что я перепробую все, что потом мне, если честно, нечего сказать, что я что-то сделала не так. <…> Но, как правило, есть мысли, что, если бы я сказала так, если бы я сделала по-другому, если бы я, например, не ушла, а осталась, если бы я не написала, а выждала бы время», — рассказывает экс-солистка группы «Тутси».

Участницы группы «Фабрика» Валерия Девятова и Екатерина Москалева признались, что часто рефлексируют — практически каждый день.

«Анализ того, что было хорошего, что было не очень. Где-то похвалить себя почаще. Где-то сделать выводы общения какого-то, коммуникации. Мне кажется, без анализа никуда», — отмечает Девятова.

Однако, как подчеркивает Екатерина Москалева, здесь важно не уйти в самокопание, необходимо держать баланс.

«Важно понимать, что все в любом случае было хорошо. И даже если где-то какие-то есть недочеты, это только для того, чтобы стать еще лучше. И ничего страшного. Не нужно бояться сделать что-то не так. Это твой опыт», — уверена Валерия Девятова.

«Нет плохого и хорошего опыта. Есть только наше отношение», — считает Москалева.

Актриса Юлия Волкова отметила, что способность рефлексировать необходима творческим людям, чтобы реализоваться в профессии. Девушка откровенно призналась, что в ее жизни есть те ошибки, о которых она сожалеет.

«Есть моменты, в которых я не заступалась за саму себя. Не выбирала себя, скажем так. А выбирать себя нужно всегда. Этот момент всегда касается границ», — считает актриса.

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