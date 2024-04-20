Истощаешься от вранья: Слава пожаловалась на проблемы в общении

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 43 0

Певица Слава: мне тяжело общаться с обманщиками

Истощаешься от вранья: Слава пожаловалась на проблемы в общении

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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От обманывающих знакомых, считает артистка, стоит избавляться.

Знаменитая певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, рассказала подписчикам, что сыта по горло постоянным враньем в своей жизни. Серьезный пост артистка опубликовала на странице в социальной сети.

Фото: Instagram* / nastya_slava

Сперва исполнительница призналась: она безумно устала. Спустя некоторое время звезда объяснила, что именно вызвало у нее такой сильный негатив.

«Есть люди в моей жизни, которые постоянно что-то портят своим враньем», — откровенно поделилась она.

Певица, как добрый и терпеливый человек, старается прощать знакомым подобные ошибки. Однако окружающие постоянно пользуются Славой, пока она надеется на изменения.

«А пока ждешь — истощаешься физически и морально», — заметила знаменитость.

От такого общения, считает Анастасия, необходимо избавляться и идти дальше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Слава кардинально изменила образ жизни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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