Россиян предупредили об угрозе отключения смартфонов Apple и Android

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 23 0

Роскачество: Apple и Google могут отключить смартфоны в России, но понесут ущерб

Россиян предупредили об угрозе отключения смартфонов Apple и Android

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Владельцы телефонов рискуют получить полностью заблокированное устройство и потерять все данные с него.

Корпорации Google и Apple могут отключить все свои смартфоны для россиян. Механизм отключения будет таким же, как и при краже телефона. Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, рассказал об этом РИА Новости.

Специалист отметил, что такая мера может сильно подорвать репутацию корпораций. Гаджет от Apple будет полностью заблокирован, а все данные будут стерты. Смартфоны на основе Android сохранят все данные, но работать как раньше, они все равно не будут.

На самих телефонах не указано для какой страны они производились. Также в лицензионном соглашении не прописаны подобные условия для блокировки.

«Если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомиллионные иски в сторону корпораций», — пояснил Кузьменко.

На территории России также проживает много иностранцев. Отличить их гаджеты от гаджетов россиян, хоть и возможная, но технически крайне сложная задача, которая требует больших инвестиций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как россиянам оплачивать подписки на Android и iOS.

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