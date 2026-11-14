«Особый цинизм»: в Петербурге арестовали подростка, спрятавшего тело матери в чемодан

Петербургский суд арестовал подростка, спрятавшего тело матери в чемодан

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 15-летнего Рамиля, обвиняемого в убийстве собственной матери, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, не позднее 12 ноября подросток, находясь в квартире на Юкковском шоссе, в ходе внезапной ссоры с матерью обхватил ее шею руками, а затем затянул на ней перекрученный в узел шнур. Женщина скончалась на месте от нехватки кислорода. Рамиля задержали 13 ноября и предъявили обвинение.

В суде отметили, что обвиняемый может давить на свидетелей — своих близких родственников, которые и сообщили в полицию об исчезновении женщины, — чтобы те дали ложные показания. Кроме того, подросток является гражданином другого государства и не имеет устойчивых социальных связей в регионе. Следствие также указало на особый цинизм: преступление совершено в отношении родной матери. После убийства Рамиль попытался замести следы — он нашел чемодан, сложил в него тело, вывез в безлюдное место и спрятал под деревянным настилом на экотропе вдоль Юкковского ручья. Мера пресечения избрана на два месяца.

Подробности трагедии стали известны после обращения сестры погибшей. Женщина заявила в полицию, что ее 38-летняя родственница, жившая с сыном в Парголово, не выходит на связь почти две недели. В ходе поисков тело обнаружили в чемодане. На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали сына погибшей. Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства, включая причины конфликта между матерью и подростком.

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