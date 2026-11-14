«Мы верим, что получится»: как Макеева вселила надежду в женщин зрелого возраста

Анастасия Макеева: мой пример помогает женщинам поверить в материнство после 40

На церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот» Анастасия Макеева в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделилась, что беременность — это прекрасное состояние, от которого она получает удовольствие каждый день. По словам звезды, ее пример стал настоящей мотивацией для многих женщин зрелого возраста.

«Мне, кстати, стали приходить очень много сообщений, что „Спасибо вам большое, ваш пример вдохновляет женщин, кому за сорок. От тех, кто еще мечтает о материнстве, поэтому очень счастлива, что у вас получилось. Мы верим теперь, что у нас тоже получится“», — поделилась артистка.

Ожидание ребенка стало для Макеевой и ее супруга Романа Малькова не только волнительным, но и весьма веселым процессом. Перед каждым УЗИ пара устраивает импровизированное гадание — супруги пытаются угадать, сколько весит их будущий малыш. Пол ребенка они уже знают, но предпочитают сохранять интригу для публики до определенного момента.

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