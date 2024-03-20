Есть альтернатива лучше: почему сейчас не стоит вкладывать деньги в валюту

Какие инструменты помогут сохранить сбережения?

Долгое время существовало мнение о том, что хранить деньги в валюте безопасно. Но сейчас в этом нет никакого смысла. Финансовый аналитик Михаил Беляев, рассказал об этом в беседе с изданием Lenta.ru.

По мнению специалиста, рубль будет снижаться по отношению к доллару и евро, но снижение будет совсем незначительным.

Поэтому расценивать способ сбережения средств в валюте не стоит. Нужно отметить, что также нет смысла хранить свои накопления на валютных вкладах — проценты по ним сейчас минимальны.

Экономист также заметил, что обвала курса рубля не наблюдается. Поэтому покупать валюту просто не имеет особого смыла. Это относится не только к доллару и евро, но и к юаню, гонконгскому доллару или дирхамам.

«Банковские вклады — это самый лучший инструмент для людей, которые не искушены в финансовой грамотности и у которых не очень большие средства, которые надо сберечь. Лучше этого самого банковского вклада сейчас нету ничего», — рассказал Беляев.

Россиянам следует готовиться к временам, когда ключевая ставка и проценты по банковским вкладам будут снижены, предупредил собеседник издания.

По его словам, тогда и можно будет присмотреться к другим инструментам сохранения и накопления средств. Например, выбрать для себя индивидуальные инвестиционные счета, акции или ценные бумаги. Специалист советует начать изучать все эти инструменты.

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