Экономист указал на признаки, говорящие о неспособности планировать бюджет

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 16 0

Экономист Павельчук: отсутствие цели является ошибкой при планировании денег

Экономист указал на признаки, говорящие о неспособности планировать бюджет

Фото: www.globallookpress.com / © Nikolay Gyngazov

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И что является главной ошибкой при распределении финансов?

Из-за отсутствия знаний в сфере финансового планирования человек может столкнуться с долгами, кредитами и прочими неприятностями. Газета.ру рассказала, какие признаки отсутствия финансовой грамотности выделила экономист Светлана Павельчук.

Во-первых, о неумении обращаться с деньгами говорит неумение жить по средствам. Оно проявляется в том, что человек попадает в круговорот долгов. Он не соизмеряет доход и расход. Что хуже, он берет кредит и не оценивает его по четырем критериям: срочность, возвратность, платность и обеспечение. По словам эксперта, эти пункты помогут не делать импульсивных решений.

Во-вторых, отсутствие финансовой грамотности проявляется в неспособности создать накопления. В идеале — человек может сформировать необходимый финансовый «фонд» для каждой сферы жизни. Если такого навыка нет, специалист советует стремиться хотя бы накопить сумму, равную двум зарплатам.

В-третьих, желание потратить меньше вовсе не всегда спасет большое количество финансов. Чтобы продемонстрировать суть этого пункта, эксперт привела в пример пословицу «скупой платит» дважды. Покупая дешевые вещи, мы чаще рискуем столкнуться с некачественным товаром, после чего придется приобрести вещь более достойную.

В-четвертых, стремление реинвестировать все средства в бизнес может оказаться очень непродуманным шагом. По словам Светланы Павельчук, неопытные предприниматели в начале своей карьеры еще без стабильной подушки безопасности вложить всю свою прибыль в неоправданные рисковые схемы.

И главной ошибкой тех, кто не умеет планировать свой бюджет, эксперт назвала отсутствие конкретной цели. Павельчук считает, что человек без четкого желания не сможет правильно управлять средствами. Она советует составить себе реалистичный план и постепенно начать ему следовать. Например, на что в жизни именно нужны деньги и начать это реализовывать.

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