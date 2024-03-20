«Король умер еще в 2020 году»: Боня раскрыла секрет Букингемского дворца

Почему знаменитости стоит поверить?

На днях в социальных сетях прогремела шокирующая новость — умер король Великобритании Карл III. Официальные британские ведомства тут же опровергли слухи на эту тему, заявив, что монарх жив, здоров и продолжает заниматься своими делами.

Однако, пользователей интернета насторожило то, что незадолго до официального заявления о смерти бывшей королевы Великобритании Елизаветы II, в сеть утекали точно такие же слухи. Как и в случае со спекуляциями вокруг кончины Чарльза Филиппа Артура Джорджа, а именно так звучит полное имя короля, все разговоры на эту тему активно пресекались заявлениями о ее хорошем самочувствии.

Из-за подозрительных совпадений некоторые люди стали выдвигать теории: а что, если король все-таки мертв?

Не остались в стороне и знаменитости. Так, Виктория Боня в своем личном блоге сделала неожиданное заявление.

«Король Филипп умер еще в 2020 году. Но тогда мне не поверили. Но оно было именно так», — такую странную сторис опубликовала телеведущая.

Фото: Instagram* / victoriyabonya

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня высказалась об исчезновении Кейт Миддлтон.

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