«Король умер еще в 2020 году»: Боня раскрыла секрет Букингемского дворца

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 55 0

Виктория Боня прокомментировала новость о смерти короля Карла III

«Король умер еще в 2020 году»: Боня раскрыла секрет Букингемского дворца

Фото: Reuters / Royal Household

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Почему знаменитости стоит поверить?

На днях в социальных сетях прогремела шокирующая новость — умер король Великобритании Карл III. Официальные британские ведомства тут же опровергли слухи на эту тему, заявив, что монарх жив, здоров и продолжает заниматься своими делами.

Однако, пользователей интернета насторожило то, что незадолго до официального заявления о смерти бывшей королевы Великобритании Елизаветы II, в сеть утекали точно такие же слухи. Как и в случае со спекуляциями вокруг кончины Чарльза Филиппа Артура Джорджа, а именно так звучит полное имя короля, все разговоры на эту тему активно пресекались заявлениями о ее хорошем самочувствии.

Из-за подозрительных совпадений некоторые люди стали выдвигать теории: а что, если король все-таки мертв?

Не остались в стороне и знаменитости. Так, Виктория Боня в своем личном блоге сделала неожиданное заявление.

«Король Филипп умер еще в 2020 году. Но тогда мне не поверили. Но оно было именно так», — такую странную сторис опубликовала телеведущая.

Фото: Instagram* / victoriyabonya

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня высказалась об исчезновении Кейт Миддлтон.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.22
0.24 100.10
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:53
Никита Кологривый кусает официантку за ногу: эксклюзивные кадры
16:39
Есть альтернатива лучше: почему сейчас не стоит вкладывать деньги в валюту
16:37
Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 года
16:25
Неожиданно? Какая страна стала самой счастливой в мире
16:11
Путин: Россия не будет бить в ответ по гражданской инфраструктуре Украины
16:05
Нациста Ярослава Гунько наградили почетным знаком на Украине

Сейчас читают

Трехтысячелетний проект «Армения» закрывается?
Киркоров поздравил Леонтьева с 75-летием: «Вот кто король, вот кто легенда!»
Быстрее находится общий язык: Хабенский объяснил важность актерского образования
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок