«Принесли в жертву»: Боня высказалась об исчезновении Кейт Миддлтон

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 70 0

Виктория Боня считает, что Кейт Миддлтон принесли в жертву иллюминатам

«Принесли в жертву»: Боня высказалась об исчезновении Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / ALPR / AdMedia

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Телезвезда придерживается конспирологических теорий.

В Сети давно обсуждается таинственное исчезновение принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Свою версию происходящего озвучила ранее популярная в России телеведущая, а ныне модель и блогер Виктория Боня.

Знаменитость рассказала, что ей попалась новость о смерти королевской особы. Да и не просто о смерти, а об ее убийстве!

«Сейчас все мировые издания пишут в открытую о том, что Кейт Миддлтон принесли в жертву иллюминатам», — передает слова Виктории издание 7Дней.ru.

Также Боня считает, что самое большое зло — это мировое правительство. Ранее звезда уже увлекалась конспирологическими теориями заговоров. Например, заявляла, что певец Майкл Джексон жив — мол его в инвалидной коляске видела ее родная мать и даже говорила с ним.

Вокруг Кейт Миддлтон последнее время ходит много слухов. В последний раз она появлялась на публике в декабре. После было официально объявлено о том, что она перенесла операцию на брюшной полости и до Пасхи будет восстанавливаться.

Тем не менее, в Интернете появлялись необычные снимки супруги принца Уильяма — то она, совершенно непохожая на себя, сидела в машине, то «отфотошопила» снимок с детьми, за который даже пришлось извиниться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие тайны скрывает королевская семья.

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