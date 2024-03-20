Путин: Россия не будет бить в ответ по гражданской инфраструктуре Украины

Россия может ответить Украине тем же и атаковать гражданскую инфраструктуру и подобные объекты, но делать этого не будет. Об этом сказал президент России Владимир Путин.

«Конечно, мы может ответить тем же. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. У нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения безопасности приграничных регионов России, а также поблагодарил жителей Белгородской области за проявленное ими мужество и стойкость.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первую группу детей вывезут из Белгородской области.