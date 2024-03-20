Путин: Россия не будет бить в ответ по гражданской инфраструктуре Украины

Глава государства поблагодарил жителей приграничных регионов за их мужество и стойкость.
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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Россия может ответить Украине тем же и атаковать гражданскую инфраструктуру и подобные объекты, но делать этого не будет. Об этом сказал президент России Владимир Путин.
«Конечно, мы может ответить тем же. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. У нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал российский лидер.
Глава государства подчеркнул важность обеспечения безопасности приграничных регионов России, а также поблагодарил жителей Белгородской области за проявленное ими мужество и стойкость.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первую группу детей вывезут из Белгородской области.
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