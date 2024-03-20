Обеспечение безопасности: первую группу детей вывезут из Белгородской области

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 30 0

Первую группу детей вывезут из Белгородской области 22 марта

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Вергун; 5-tv.ru

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1200 ребят на этой неделе отправятся в Пензу, Тамбов и Калугу.

Первую группу детей из обстреливаемых ВСУ районов Белгородской области отправят в другие регионы уже 22 марта. 1200 ребят примут Пенза, Тамбов и Калуга.

Всего из опасной зоны вывезут девять тысяч школьников. Кроме того, в приграничных селах, которые больше других страдают от атак украинских боевиков, власти ведут работу по эвакуации всех жителей в пункты временного размещения.

Въезд в эти населенные пункты с сегодняшнего дня закрыт. Людям, отказавшимся покинуть свои дома будут выдавать бесплатные продуктовые наборы. Угроза обстрелов в области сохраняется постоянно. За последнюю неделю от рук украинских боевиков погибли 16 мирных жителей, пострадали около сотни.

По данным Минобороны России, только накануне вечером, со стороны Украины по Белгородской области было выпущено десять снарядов из РСЗО «Vampire», одна ракета «Точка-У» и одна из американского комплекса «Patriot». Дежурными средствами ПВО все они были сбиты. Еще одну украинскую ракету уничтожили в небе над Курской областью.

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