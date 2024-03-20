Собянин: улучшим условия для профессионального развития московских педагогов

В рамках целевой программы в учреждениях среднего профессионального образования Москвы в 2024 году будет создано 10 тысяч дополнительных бюджетных мест, также будет запущена программа по капитальному ремонту московских школ, сообщил 20 марта мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, обозначив приоритетные планы в сфере образования на год.

«Дальнейшее развитие, в частности, будет идти по следующим направлениям: профильное и предпрофессиональное образование, Московская электронная школа (МЭШ), модернизация колледжей под требования работодателей, улучшение условий для профессионального развития и поддержки педагогов», — сказано в сообщении градоначальника.

Собянин уточнил, что сегодня в более чем 70% столичных школ есть инженерные, медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские классы, медиа- и ИТ-классы, а Московская электронная школа уже стала интегратором лучших образовательных ресурсов и библиотекой материалов.

В МЭШ зарегистрировано более 3 миллионов пользователей, среди которых учителя, учащиеся и их родителей. Сервисы МЭШ в день используют свыше 4,5 миллионов раз.

Мэр Москвы добавил, что программа по капитальному ремонту московских школ стартует в 2024-м с работ в первых 50 зданиях.