Глава МИД Латвии начал заикаться после вопроса о депортации россиян из страны

Министр попытался назвать эти заявления ложными.
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Welscher
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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться после вопроса о том, что из страны депортируют за незнание национального языка исключительно россиян. Интервью с дипломатом опубликовано на YouTube-канале Deutsche Welle*.
Услышав первый вопрос о причинах депортации Кариньш сказал, что обязательство учить национальный язык есть во многих странах Европы. Когда же его спросили о том, почему депортируют только россиян, то глава МИД начал заикаться и попытался назвать это заявление ложным.
Ранее 5-tv.ru писал, что проголосовавшим россиянам в Латвии выдавали предписания на выезд из страны. Всего четыре избирательных участка были открыты в прибалтийских странах. Это почти в пять раз меньше, чем в 2018 году.
Страны Балтии развернули кампанию по запугиванию российских избирателей.
* — признан иноагентом в России
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