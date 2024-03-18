Проголосовавшим россиянам в Латвии выдавали предписания на выезд из страны
В прибалтийских государствах развернули беспрецедентную кампанию по запугиванию тех, кто хотел принять участие в президентских выборах.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Всего четыре избирательных участка были открыты в трех прибалтийских странах — Эстонии, Литве и Латвии. Это почти в пять раз меньше, чем в 2018 году, сообщили российские дипломаты.
Страны Балтии развернули кампанию по запугиванию российских избирателей. Особенное усердие проявила Латвия. Всех, кто пришел к посольству России в Риге, проверяла полиция. Силовики переписывали данные и в некоторых случаях даже отбирали национальные удостоверения личности, сообщили в российском диппредставительстве. Многих избирателей после такой «проверки» полицейские направили в миграционную службу для получения предписания на выезд из страны.
Все это сопровождалось провокациями: около сотни проукраинских активистов устроили митинг и выкрикивали в адрес избирателей оскорбления. Несмотря на все это, граждане России активно участвовали в выборах своего президента.
«Россия — здесь (руку на сердце — Прим.ред.), Латвия — здесь (прикладывает руку к голове — Прим.ред.)».
«Для нас это обязанность. Гражданский долг, каждого гражданина — отдать свой голос за президента».
Многие россияне-прибалтийцы предпочли пересечь границу и голосовать на мобильных участках в Псковской, Калининградской и Ленинградской областях. МИД России заявил: действия властей прибалтийских стран по срыву выборов президента России нельзя прощать. Москва будет обращаться в международные инстанции.
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