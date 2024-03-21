В Якутии в ДТП погибли четыре человека

Еще четверо пострадали.

В Якутии в Ханагаласском районе произошло серьезное ДТП на региональной автодороге «Умнас». На 37-м километре трассы столкнулись легковая машина Toyota Corolla и микроавтобус УАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС Росси по республике в своем официальном Telegram-канале.

В результате инцидента четыре человека погибли, еще четверо пострадали. Трое экстренно доставлены в Покровскую центральную районную больницу. В ведомстве отметили, что детей в автомобилях не было.

На данный момент на месте происшествия производится деблокирование четвертого пострадавшего — он все еще находится в машине, спасатели стараются его вызволить.

«Работают сотрудники ГИБДД, пожарные села Октемцы, спасатели Службы спасения региона», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять автомобилей столкнулись на севере Петербурга.