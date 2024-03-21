Не было выбора? Юрий Стоянов признался в дурной привычке

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 33 0

Актер Юрий Стоянов признался, что часто обманывает людей

Не было выбора? Юрий Стоянов признался в дурной привычке

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Однажды из-за нее он даже стоял на пороге развода.

Народный артист России Юрий Стоянов признался, что часто врет по мелочам, пишет 7Дней.ru. Актер признается, что нередко обманывает на бытовом уровне.

«Звонит телефон, и я слышу в трубке: — Алло, Юрий Николаевич, очень хотим вас пригласить на ток-шоу, — и называют канал. Поскольку уже сто раз я говорил, что в ток-шоу не участвую, а они все равно продолжают упорно звонить, моя тактика меняется. — Ой, а когда у вас, деточка? — Да вот послезавтра. — Ну что ты поделаешь, послезавтра я улетаю на Дальний Восток», — рассказал артист.

Дальний Восток часто выручает Юрия, он спасает его от множества нежелательных съемок. Артист признает, что очень любит Россию, его радует, что страна имеет огромные размеры. Стоянову нравится, что всегда можно сказать, что он находится на другой части страны. Это спасает от многих неприятных историй.

Также Юрий Николаевич, рассказал о том, что однажды ему пришлось обманывать свою первую жену. Это происходило, когда актер стоял на пороге развода.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему сыновья Юрия Стоянова не хотят с ним общаться.

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