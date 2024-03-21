Российскими военными освобождено село Тоненькое в ДНР

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 86 0

Населенный пункт находится под Ясиноватой.

Российскими военными освобождено село Тоненькое в ДНР

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Российские военные освободили село Тоненькое на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны России.

Населенный пункт находится под Ясиноватой. Вместе с ним бойцы ВС РФ взяли под контроли железнодорожную станцию Алебастроваю.

Тема:
Спецоперация
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