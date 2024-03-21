Российскими военными освобождено село Тоненькое в ДНР
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Населенный пункт находится под Ясиноватой.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные освободили село Тоненькое на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны России.
Населенный пункт находится под Ясиноватой. Вместе с ним бойцы ВС РФ взяли под контроли железнодорожную станцию Алебастроваю.
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