Путин провел встречу с главой Союза предпринимателей Шохиным. Главное

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Путин провел рабочую встречу с главой РСПП Шохиным

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Отдельно уделили внимание фискальной политике и кадровому вопросу в стране. Что еще обсуждали?

Перспективы взаимодействия власти и бизнес-сообщества обсуждали сегодня в Кремле. Владимир Путин встретился с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

Президент подчеркнул, что проработка общих планов необходима для дальнейшей эффективной работы бизнеса по самым разным направлениям. Глава РСПП дал оценку деловому климату в России по итогам прошлого года.

«Бизнес оценивает состояние деловой среды в 2023 году где-то в 2,5 раза лучше, чем в предшествующем году. То есть, если в 2022 году 14% предпринимателей оценивало состояние делового климата как комфортное и благоприятное, то в прошлом году — уже 38%. Это, на мой взгляд, во многом связано с тем, что мы действительно активно взаимодействуем и с правительством, и с администрацией президента, с законодателями, нам удается очень много сделать и с учетом интересов государства, и с учетом интересов бизнеса», — заявил Шохин.

Отдельно уделили внимание фискальной политике и кадровому вопросу в стране. В том числе национальному проекту «Кадры», о котором ранее Путин заявил в послании Федеральному собранию. Он тогда подчеркнул необходимость развивать систему профессионального образования.

В заключение Шохин передал главе государства предложения по развитию экономики «100 шагов к экономическому лидерству». Параллельно эти проекты будут направлены в правительство и администрацию президента.

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