«На другой конец света»: Россия строит треть всех атомных энергоблоков в мире

Россия строит треть всех атомных энергоблоков в мире

На счету России треть всех строящихся в мире атомных энергоблоков.

Об этом объявили в ходе «Российской энергетической недели», итоги которой сейчас подводят в Москве. Особое место среди подписанных документов у соглашения с Индонезией: «Росатом» будет снабжать эту страну электроэнергией с плавучих АЭС.

«Это соглашение о продаже электричества со стороной, с которой мы не имеем границ. То есть мы продаем электричество на другой конец света, условно говоря. И это наше уникальное решение, которое позволяет теперь тиражировать и такой подход, и такие решения», — сказал генеральный директор государсивенной корпорации по атомной энергии «Росатом» Росатома Алексей Лихачев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Лихачев на экскурсии для зарубежных ученых в музее «Атом» на ВДНХ заявил, что Россия должна создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия для организации инопланетной станции.

Еще в апреле глава «Росатома» рассказывал, что совместно с «Роскосмосом» разрабатывается лунный энергоблок мощностью до 10 кВт, однако для промышленного освоения Луны этого недостаточно, поэтому уже сейчас планируется проектирование станции на порядок мощнее. Лихачев также отметил, что без мощной ядерной энергетики дальний космос может остаться эпизодической экспедицией, а не зоной развития.

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