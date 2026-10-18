Вернуть до половины вложений: бизнес предложил Путину новый механизм поддержки

Нужен ли России «летающий» автомобиль, как у Илона Маска? Я не шучу, вопрос серьезный: да или нет? У него есть. А что у нас? Давайте разбираться.

Где взять деньги для развития производства — типичный, в общем-то, вопрос дошел на неделе до самого верха. Более двух с половиной часов президент обсуждал с представителями «Деловой России», то есть с представителями крупного и среднего бизнеса, эту тему. Я бы даже так сказал: бизнесмены просили помочь, но при этом выразили готовность самим вложиться.

Придумали «отложенный инвестиционный вычет». Предприятие вкладывает сейчас в расширение мощностей или автоматизацию, а через пять лет государство компенсирует из будущей прибыли до 50% объема вложений.

Предложение на самом деле заманчивое для обеих сторон. Для бизнеса — возможность «отбить» значительную часть затрат на организацию производства. Для государства — получить новые предприятия, а значит, новые налоги и т. д. и т. п. сейчас, а компенсировать потом.

Дело в том, что лишних денег в бюджете у нас нет. Их не было в прошлом году, и сейчас не прибавилось.

На этой неделе подводили финансовые итоги 2025 года, и Минфин признал, что кое-где ошибся в расчетах. Думали, что средняя цена нашей нефти Urals будет 57,9 доллара за баррель, а реальная цена оказалась на два доллара за баррель ниже — 55,7 вместо прогнозных 57,9.

Еще и курс доллара не помог «отыграть» просчет: 83,4 рубля вместо 86,1 рубля за доллар в 2025 году. Минфин оценил потери почти в два с половиной триллиона рублей за прошлый год.

В будущем бюджете решили не рисковать вовсе, опустив прогнозную цену нефти на 15% ниже нынешней.

«Мы должны сделать бюджет на предстоящие годы независимым от внешних факторов. Бюджет устойчивым, крепким вне зависимости от цен на нефть, от санкций, от каких-то внешних воздействий. Мы должны сконцентрировать ресурсы именно на тех задачах, которые определены в качестве самых важных на сегодняшнем этапе нашего развития», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления в Госдуме РФ.

Те деньги, что были, Минфин, как заявил, потратил с максимальной пользой. Вот ключевые направления:

Социальная поддержка. МРОТ повысили на 16,6%, прожиточный минимум — на 14,8%.

Семьи. Жилищные условия улучшили 700 тысяч семей с детьми, на льготную ипотеку направили два триллиона рублей.

Оборона, безопасность, поддержка участников СВО. Потребности армии и ОПК финансировались полностью.

Поддержка регионов. Межбюджетные трансферты, то есть средства из Москвы на места, составили почти четыре триллиона рублей.

Главное достижение здесь, пожалуй, в том, что, когда «лишних» денег нет, те, что есть, считают лучше. Это отметили и те, кто перепроверял бухгалтерию правительства, — Счетная палата.

«Положительным моментом является то, что более чем в 20 раз сократился объем нарушений, связанных с ошибками в бухучете и отчетности. В 2025 году он составил всего 11,6 миллиарда рублей и практически в полном объеме был устранен в процессе проведения Счетной палатой своих мероприятий», — сказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Но есть, по данным Счетной палаты, и тревожные звоночки: внешний долг немного вырос до 16,5% ВВП. На фоне других стран, где этот показатель достигает 100% и выше, это выглядит как сущие пустяки, но все-таки нагрузка прибавляется: долги надо обслуживать и платить по ним.

Инвестиции в основной капитал впервые за пять лет снизились. Это как раз то, что обсуждала «Деловая Россия» с президентом.

Среди препятствий промышленники называют неопределенность, высокие ставки и недоступность оборудования. Да, с точки зрения бизнес-нормативов условия не лучшие, но когда они будут идеальными? Зато отдача для тех, кто вкладывается, перекрывает возможные риски.

Пример тому — опыт немецкого фермера Штефана Дюрра, который когда-то приехал в Россию торговать семенами и подержанной техникой, а теперь стал одним из крупнейших производителей молока и молочных продуктов.

Президент показал, что следит за успехами предпринимателей.

«Это же вы мне после того, как мы запустили завод, вы мне сыр прислали, да, по-моему? Точно?» — спросил Владимир Путин.

«Еще нет, только открываем, но пришлем в ближайшее время», — ответил основатель и президент агрохолдинга в России Штефан Маттиас Дюрр.

«Кто-то из наших производителей. Очень вкусный был сыр. Ну, может, теперь и вы пришлете?» — спросил Владимир Путин.

«Точно, Владимир Владимирович! Если… Нет, этот сыр… Да, спасибо, это еще сыр из завода, который в Воронежской области», — ответил Штефан Маттиас Дюрр.

«Да-да», — сказал Владимир Путин.

«Мы вам, когда вы в Новосибирске у нас были, из воронежского завода вам прислали. И я очень рад, что действительно он до вас дошел», — сказал Штефан Маттиас Дюрр.

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