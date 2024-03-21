«Модная заметка»: Рогов назвал одну из самых важных вещей в женском гардеробе

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 59 0

Стилист Рогов: кружевные юбки разных цветов — тренд сезона

«Модная заметка»: Рогов назвал одну из самых важных вещей в женском гардеробе

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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По мнению стилиста, она будет хорошо сочетаться с кожаными куртками и свободными футболками.

Стилист Александр Рогов призвал девушек носить кружевные юбки. На эту тему он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

По мнению эксперта, в этом году актуальной является именно одежда из кружева.

«Носите с длинными футболками, кожаными куртками и объемными жакетами!» — посоветовал он.

Специалист проиллюстрировал свои слова фотографиями моделей, на которых можно разглядеть прозрачные юбки разных цветов, кроя и длины. На снимках можно наглядно увидеть, как девушки могут сочетать данный предмет гардероба с кожаными куртками, пиджаками, оверсайз-футболками и свитерами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых модных сумках этой весны. Стилист Юлия Манукова отмечала, что в этом сезоне особенно актуальны клатчи-конверты. А самым модным цветом для сумки станет красный.

Эксперт советовала выбирать аксессуары в его оттенках. Сумки-корзины уже давно не свежая идея, отмечала Манукова, но, тем не менее, на подиумах они стали появляться все чаще.

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